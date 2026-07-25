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3 Berita Artis Terheboh: Dude Serahkan Honor dari DSI, Amanda Ungkap Kelakuan Eks Karyawan

3 Berita Artis Terheboh: Dude Serahkan Honor dari DSI, Amanda Ungkap Kelakuan Eks Karyawan
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Dude Harlino (tengah kiri) dan kuasa hukum, Haris Azhar (tengah kanan) di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (23/7/2026). Foto: ANTARA/Nadia Putri Rahmani

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Dude Harlino menyerahkan honor ketika menjadi brand ambassador PT Dana Syariah Indonesia (DSI) kepada polisi.

Penyerahan honor Dude Harlino, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (24/7).

Sementara itu, Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandung menetapkan 7 ahli waris mantan istri Sule, mendiang Lina Jubaedah.

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Kemudian, aktris Amanda Manopo mengungkapkan soal teror mistis yang didapatkannya dari mantan karyawannya.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Dude Harlino Serahkan Honor BA Rp5,25 Miliar ke Bareskrim

Penyerahan tersebut terkait dengan proses penyidikan kasus dugaan penipuan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh DSI.

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Kuasa hukum Dude Harlino, Haris Azhar mengatakan bahwa total uang yang diserahkan sebesar Rp5,25 miliar.

Baca selengkapnya: Kasus PT DSI, Dude Harlino Serahkan Honor BA Rp5,25 Miliar ke Bareskrim

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Dude Harlino serahkan honor BA, babak baru sengket warisan eks istri Sule, Amanda Manopo ungkap kelakuan mantan karyawan.

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