3 Berita Artis Terheboh: Ecky Lamoh Meninggal, Inara Rusli Minta Maaf
jpnn.com, JAKARTA - Musikus Ecky Lamoh dikabarkan meninggal dunia di Yogyakarta pada Minggu (30/11) dini hari.
Kabar Ecky Lamoh meninggal, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (30/11).
Kemudian, Inara Rusli akhirnya buka suara soal kisruh video syur dan dugaan nikah siri dengan Insanul Fahmi.
Sementara itu, Verrell Bramasta tunjukkan komitmen kerja untuk rakyat lewat pendidikan, olahraga, dan budaya.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Ecky Lamoh Meninggal Dunia
Kabar duka tersebut diungkapkan oleh anaknya, Pohachie Ariani kepada awak media.
Ecky Lamoh mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito dalam usia 64 tahun.
Baca selengkapnya: Mantan Vokalis Edane, Ecky Lamoh Meninggal Dunia di Yogyakarta
Rangkuman 3 berita artis terheboh, Ecky Lamoh meninggal dunia, Inara Rusli minra maaf, Verrell Bramasta konsiten bekerja untuk rakyat.
