menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » 3 Berita Artis Terheboh: Eko Patrio Pilih Mengontrak, Berapa Kerugian setelah Rumah Dijarah?

3 Berita Artis Terheboh: Eko Patrio Pilih Mengontrak, Berapa Kerugian setelah Rumah Dijarah?

3 Berita Artis Terheboh: Eko Patrio Pilih Mengontrak, Berapa Kerugian setelah Rumah Dijarah?
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketua DPW PAN DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio. Foto: Firda Junita/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Pelawak sekaligus anggota DPR RI nonaktif, Eko Patrio kini mengontrak di pinggiran Jakarta, imbas rumah dijarah massa.

Keputusan Eko mengontrak, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (14/9).

Kemudian, muncul pertanyaan dari publik, mengenai kerugian yang diderita Eko, setelah rumahnya menjadi sasaran penjarahan.

Baca Juga:

Sementara itu, komika Mongol Stres mengungkap alasan dirinya terlibat dalam film horor terbaru yang berjudul Gereja Setan. 

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman berikut:

1. Eko Patrio Mengontrak

Sekretaris jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengambil keputusan tersebut setelah rumah pribadinya dijarah massa beberapa waktu lalu, sehingga menyebabkan kerusakan parah dan kehilangan harta benda.

Baca Juga:

"Sementara saya masih mengontrak sekarang di suatu tempat di pinggiran Jakarta," kata Eko Patrio di Polda Metro Jaya, baru-baru ini.

Baca selengkapnya: Rumah Dijarah, Eko Patrio Kini Mengontrak di Pinggiran Jakarta

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Eko Patrio mengontrak, berapa kerugiannya setelah rumah dijarah? alasan Mongol Stres terlibat film Gereja Setan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI