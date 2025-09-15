3 Berita Artis Terheboh: Eko Patrio Pilih Mengontrak, Berapa Kerugian setelah Rumah Dijarah?

jpnn.com, JAKARTA - Pelawak sekaligus anggota DPR RI nonaktif, Eko Patrio kini mengontrak di pinggiran Jakarta, imbas rumah dijarah massa.

Keputusan Eko mengontrak, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (14/9).

Kemudian, muncul pertanyaan dari publik, mengenai kerugian yang diderita Eko, setelah rumahnya menjadi sasaran penjarahan.

Sementara itu, komika Mongol Stres mengungkap alasan dirinya terlibat dalam film horor terbaru yang berjudul Gereja Setan.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman berikut:

1. Eko Patrio Mengontrak

Sekretaris jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengambil keputusan tersebut setelah rumah pribadinya dijarah massa beberapa waktu lalu, sehingga menyebabkan kerusakan parah dan kehilangan harta benda.

"Sementara saya masih mengontrak sekarang di suatu tempat di pinggiran Jakarta," kata Eko Patrio di Polda Metro Jaya, baru-baru ini.

