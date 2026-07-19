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3 Berita Artis Terheboh: Eks Manajer Beber Perubahan Ruben Onsu, Ipang Isi Soundtrack Film

3 Berita Artis Terheboh: Eks Manajer Beber Perubahan Ruben Onsu, Ipang Isi Soundtrack Film
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Ruben Onsu (kanan). Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sempat diragukan, debut sutradara muda Ferly Halim justru menuai apresiasi di gala premiere film Takkan Kubiarkan Kau Menangis.

Film debut Ferly Halim menuai apresiasi, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (19/7).

Sementara itu, lagu berjudul Tandeman yang dinyanyikan oleh Ipang Lazuardi akan menjadi OST film Operasi Pesta Copet.

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Kemudian, mantan manajer Ruben Onsu, Nanda Persada mengungkapkan perubahan sang pembawa acara di tengah polemik hak asuh anak.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Film Debut Ferly Halim Sempat Dipandang Sebelah Mata

Film debutnya, Takkan Kubiarkan Kau Menangis, mendapat sambutan hangat saat gala premiere di Epicentrum XXI, Kuningan, Jakarta, Senin (13/7), sekaligus membuktikan kualitas karya sineas perempuan di industri perfilman Indonesia.

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Sejak diumumkan, film produksi Langit Pictures Indonesia itu sempat dipandang sebelah mata. Sebagian pihak meragukan kemampuan Ferly Halim yang baru pertama kali menyutradarai film layar lebar, terlebih memilih genre drama keluarga yang sarat emosi.

Baca selengkapnya: Sempat Dipandang Sebelah Mata, Film Debut Ferly Halim Justru Direspons Positif

Rangkuman 3 berita artis terheboh, film debut Ferly Halim sempat diremehkan, Ipang Lazuardi isi soundtrack film, eks manajer beber perubahan Ruben Onsu

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