3 Berita Artis Terheboh: Encuy Meninggal, Eza Gionino Digugat Cerai
jpnn.com, JAKARTA - Kepergian pemain sinetron Preman Pensiun, Nandi Juliawan alias Encuy menyisakan duka bagi keluarga dan rekan selebritas.
Kabar Encuy meninggal, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (8/9).
Kemudian, pesinetron Eza Gionino digugat cerai oleh istrinya, Meiza Aulia di Pengadilan Agama (PA) Cibinong.
Sementara itu, Pinkan Mambo mengungkap alasan dirinya menjual makanannya dengan harga mahal dan fantastis.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Encuy Preman Pensiun Meninggal
Encuy ditemukan meninggal dunia di rumahnya di kawasan Karangpawitan, Garut, Jawa Barat pada Sabtu (6/9).
Kepolisian Resor Garut kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk menyelidiki kematian Encuy Preman Pensiun.
