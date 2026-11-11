3 Berita Artis Terheboh: Endorse Raffi dari KKP Capai Rp 3,6 Miliar, Dhani Ungkit Kejadian Mei 2016

jpnn.com, JAKARTA - Salah satu anggaran yang paling besar digelontorkan adalah dari KKP dengan jumlah mencapai Rp3,6 miliar untuk endorse Raffi Ahmad.

Kabar endorse Raffi mencapai Rp 3,6 miliar, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (10/11).

Kemudian, Ahmad Dhani turut berkomentar soal keputusan Giring Ganesha mundur dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Sementara itu, Jonathan Frizzy memberi tanggapan soal kabar dirinya akan segera menikah dengan Ririn Dwi Ariyanti.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Endorse Raffi Capat Rp 3,6 Miliar

Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan dua kementerian yang mengalokasikan anggaran Rp14.696.955.002 untuk mengontrak perusahaan milik Raffi, yakni PT Rans Animasi Indonesia.

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Berdasarkan data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023-2026 pada portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kemendikbud Ristek mengontrak lima paket pengadaan pada 2024 dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengontrak tiga paket pada 2025-2026.

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