3 Berita Artis Terheboh: Epy Kusnandar Meninggal, Istri Lemas Sambut Jenazahnya
jpnn.com, JAKARTA - Politikus Ridwan Kamil akhirnya mengungkap alasan dirinya memberikan uang kepada selebgram Lisa Mariana.
Alasan Ridwan beri uang ke Lisa, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (4/12).
Jenazah Epy Kusnandar telah tiba di rumah duka, kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (3/12) sore.
Aktor Epy Kusnandar meninggal dunia pada Rabu siang dan akan dimakamkan pada Kamis besok.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Alasan RK Beri Uang Lisa Mariana
Mantan Gubernur Jawa Barat itu mengaku menyerahkan uang kepada Lisa Mariana karena diperas.
“Itu konteksnya pemerasan,” kata Ridwan Kamil dilansir Antara, Selasa (2/12).
Pria yang karib disapa Kang Emil itu menjelaskan, uang yang diberikan kepada Lisa Mariana berasal dari dana pribadi. Baca Juga:
