menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » 3 Berita Artis Terheboh: Epy Kusnandar Meninggal, Istri Lemas Sambut Jenazahnya

3 Berita Artis Terheboh: Epy Kusnandar Meninggal, Istri Lemas Sambut Jenazahnya

3 Berita Artis Terheboh: Epy Kusnandar Meninggal, Istri Lemas Sambut Jenazahnya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Epy Kusnandar. Foto Instagram/epy_kusnandar

jpnn.com, JAKARTA - Politikus Ridwan Kamil akhirnya mengungkap alasan dirinya memberikan uang kepada selebgram Lisa Mariana.

Alasan Ridwan beri uang ke Lisa, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (4/12).

Jenazah Epy Kusnandar telah tiba di rumah duka, kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (3/12) sore.

Baca Juga:

Aktor Epy Kusnandar meninggal dunia pada Rabu siang dan akan dimakamkan pada Kamis besok.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Alasan RK Beri Uang Lisa Mariana

Mantan Gubernur Jawa Barat itu mengaku menyerahkan uang kepada Lisa Mariana karena diperas.

Baca Juga:

“Itu konteksnya pemerasan,” kata Ridwan Kamil dilansir Antara, Selasa (2/12).

Pria yang karib disapa Kang Emil itu menjelaskan, uang yang diberikan kepada Lisa Mariana berasal dari dana pribadi. Baca Juga:

Rangkuman 3 berita artis terheboh, alasan Ridwan Kamil beri uang Lisa Mariana, Epy Kusnandar meninggal dunia, istri lemas sambut jenazahnya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI