JPNN.com » Entertainment » Gosip » 3 Berita Artis Terheboh: Erika Berdamai dengan DJ Panda, Aura Kasih Jadi Perbincangan

3 Berita Artis Terheboh: Erika Berdamai dengan DJ Panda, Aura Kasih Jadi Perbincangan
Selebgram Erika Carlina di PN Jakarta Timur, Selasa (4/1). Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Nama Aura Kasih menjadi perbincangan netizen di media sosial setelah dirumorkan punya hubungan gelap dengan Ridwan Kamil.

Kabar hubungan gelap Aura Kasih dan Ridwan Kamil, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (26/12).

Kemudian, selebritas Erika Carlina memutuskan untuk mencabut laporan terhadap DJ Panda terkait kasus dugaan pengancaman.

Sementara itu, Wardatina Mawa tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Insanul Fahmi dan ogah dipoligami.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Aura Kasih Jadi Perbincangan

Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap mengecek informasi soal adanya aliran uang kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan bank BUMD dari Ridwan Kamil kepada Aura Kasih.

Hal tersebut diungkapkan oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo seperti dilansir Antara, Kamis (25/12).

Baca selengkapnya: Aura Kasih Mendadak Jadi Perbincangan Netizen, Ini Sebabnya

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Aura Kasih jadi perbincangan, Erika Carlina berdamai dengan DJ Panda, Wardatina Mawa ogah dipoligami.

