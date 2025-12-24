menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » 3 Berita Artis Terheboh: Erika Carlina Cabut Laporan, Denada Senang

3 Berita Artis Terheboh: Erika Carlina Cabut Laporan, Denada Senang

3 Berita Artis Terheboh: Erika Carlina Cabut Laporan, Denada Senang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Erika Carlina. Foto: Instagram/eri.carl

jpnn.com, JAKARTA - Pengusaha Insanul Fahmi mengungkapkan fakta terkait pernikahan sirinya dengan Inara Rusli

Fakta pernikahan siri dengan Inara Rusli, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (23/12).

Sementara itu, Erika Carlina telah mencabut laporannya terhadap disjoki bernama Giovanni Surya Saputra.

Baca Juga:

Kemudian, penyanyi Denada mengaku tidak kapok untuk melakukan operasi plastik berulang kali.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Fakta soal Pernikahan Insanul dan Inara

Dia, bahkan membeberkan tanggal pernikahan hingga wali nikah dengan Inara, kala itu.

Baca Juga:

"(Pernikahan) Tanggal 7 Agustus. Enggak (dua keluarga yang hadir). Dari keluarga Inara saja. Karena kan kita laki-laki enggak pakai wali," ujar Insanul Fahmi di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu (20/12).

Baca selengkapnya: Blak-Blakan Soal Hubungan dengan Inara Rusli, Insanul Fahmi Ungkap Ini

Rangkuman 3 berita artis terheboh, fakta pernikahan Insanul Fahmi dan Inara Rusli, Erika Carlina cabut laporan, Denada senang dioperasi plastik

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI