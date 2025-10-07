menu
3 Berita Artis Terheboh: Erika Dilamar DJ Bravy, Syifa Hadju Unggah Momen Romantis

Erika Carlina. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Erika Carlina baru saja dilamar oleh kekasihnya, DJ Bravy di panggung Synchronize Fest 2025.

Aksi DJ Bravy melar Erika, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (6/10).

Sementara itu, aktris Syifa Hadju resmi dilamar El Rumi di Swiss, unggahan romantis langsung meraih 6 Juta likes.

Kemudian, grup band Superman Is Dead (SID) memeriahkan hari ketiga Synchronize Fest 2025, Minggu (5/10) malam.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Erika Dilamar DJ Bravy

perempuan berusia 32 tahun itu baru saja dilamar oleh sang kekasih di panggung Synchronize Fest 2025 pada Senin (6/10) dini hari.

Adapun DJ Bravy bersama rekan, A4A Clan memang tampil di District Stage, Synchronize Fest 2025, pada hari ketiga.

Baca selengkapnya: Kabar Bahagia, Erika Carlina Dilamar DJ Bravy di Synchronize Fest 2025

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Erika Carlina dilamar DJ Bravy, Syifa Hadju unggah momen romantis, SID tampil memukau di Synchronize Fest 2025.

