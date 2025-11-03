3 Berita Artis Terheboh: Erika Ungkap Rencana Menikah, DJ Panda Siap Mediasi
jpnn.com, JAKARTA - Istri musisi Onadio Leonardo, Beby Prisillia menuliskan kata-kata manis dan dukungan untuk sang suami.
Kata-kata manis istri Onadio, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (2/11).
Kemudian, kasus dugaan pengancaman yang dilaporkan Erika Carlina terhadap DJ Panda memasuki babak baru.
Sementara itu, Selebritas Erika Carlina akhirnya mengungkap rencana pernikahannya dengan DJ Bravy.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Kata-kata Manis Istri Onadio
Dalam Instagram storynya, Beby mengunggah foto kebersamaannya dengan Onad, sapaannya, dan kedua anak mereka.
Dia menuturkan bahwa dirinya maupun keluarga mereka akan selalu mendoakan musisi 35 tahun tersebut.
Baca selengkapnya: Tulis Kata-Kata Manis Untuk Onadio Leonardo, Istri: Hai Suamiku, Tetap Semangat Ya
