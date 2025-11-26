menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » 3 Berita Artis Terheboh: Eva Komentari Kasus Inara Rusli, Unggahan Virgoun di Instagram Disorot

3 Berita Artis Terheboh: Eva Komentari Kasus Inara Rusli, Unggahan Virgoun di Instagram Disorot

3 Berita Artis Terheboh: Eva Komentari Kasus Inara Rusli, Unggahan Virgoun di Instagram Disorot
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Inara Rusli. Foto: Instagram/mommy_starla

jpnn.com, JAKARTA - Ibunda Virgoun, Eva Manurung memberikan komentar terkait kabar Inara Rusli dituduh selingkuh dan berzina.

Komentar Eva Manurung, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (25/11).

Kemudian, Virgoun kembali disorot setelah unggahannya dikaitkan dengan kasus perselingkuhan yang menjerat Inara Rusli.

Baca Juga:

Sementara itu, musikus Ahmad Dhani turut berbahagia setelah anaknya, Al Ghazali mengumumkan kabar kehamilan Alyssa Daguise.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Komentar Eva Manurung soal Kasus Inara Rusli

Meskipun Inara telah berpisah dari Virgoun, Eva tetap mencemaskan dampak kasus tersebut terhadap cucu-cucunya. "Saya tidak memiliki informasi yang jelas.

Baca Juga:

Namun, jika berita itu benar, tentu saja saya merasa sangat prihatin,” ujar Eva, dikutip dari kanal Reyben di YouTube., Selasa (25/11).

Baca selengkapnya: Inara Rusli Dituduh Berzina, Ibunda Virgoun Berkomentar Begini

Rangkuman 3 berita artis terheboh, komentar Eva Manurung soal kasus Inara Rusli, unggahan Virgoun di Instagram disorot, respons Ahmad Dhani

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI