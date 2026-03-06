3 Berita Artis Terheboh: Fadia Arafiq Ditangkap KPK, Fairuz Sampaikan Pesan
jpnn.com, JAKARTA - Hiburan JPNN sepanjang Kamis (5/3), diramaikan dengan pemberitaan tentang Fairuz A Rafiq terkait kasus sang kakak, Fadia Arafiq.
Fairuz A Rafiq memberi tanggapan setelah kakaknya, Fadia Arafiq terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Istri Sonny Septian, itu pun meminta publik tak kaitkan kasus Fadia Arafiq, dengan rumah tangganya.
Meski demikian, Fairuz menegaskan bahwa keluarganya diajarkan untuk menerima konsekuensi apabila melakukan kesalahan.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Fadia Arafiq Ditangkap KPK
Dia mengaku kaget saat pertama kali mengetahui kabar kakaknya ditangkap KPK terkait kasus dugaan korupsi.
"Yang pasti, pastinya kaget ya dengan berita ini, karena saya tidak tahu-menahu tentang hal ini begitu," ungkap Fairuz A Rafiq di kawasan Tapos, Depok, Jawa Barat, Selasa (3/3).
Baca selengkapnya: Fadia Arafiq Ditangkap KPK, Fairuz A Rafiq: Saya Tidak Tahu-menahu
Rangkuman 3 berita artis terheboh, Fadia Arafiq ditangkap KPK, Fairuz A Rafiq minta tidak diseret dalam kasus sang kakak, serahkan kepada
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Fadia Arafiq Ditangkap KPK, Fairuz: Kalau Salah Konsekuensi Dijalan, Kalau Tidak...
- Profil Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang Tersandung Kasus Dugaan Korupsi
- KPK Periksa 2 Pengacara terkait Suap Hakim PN Depok
- Inul Daratista Hingga Irfan Hakim Ramaikan Malam Puncak Anugerah Cahaya Ramadan 2026
- Fadia Arafiq Terjaring OTT KPK, Fairuz A Rafiq Minta Hal Ini
- Fadia Arafiq Berdalih Tidak Paham Tata Pemerintahan, Begini Komentar Sekjen Golkar