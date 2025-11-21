3 Berita Artis Terheboh: Fahmi Bo Rujuk, Sarwendah Beri Penjelasan
jpnn.com, JAKARTA - Pihak Sarwendah akhirnya buka suara mengenai tudingan menghalangi Ruben Onsu untuk bertemu anak-anak selama dua bulan terakhir.
Pernyataan Sarwendah, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (20/11).
Sementara itu, aktor Fahmi Bo akhirnya memutuskan untuk rujuk dengan mantan istrinya, Nita.
Kemudian, Raisa meraih penghargaan Anugerah Musik Indonesia (AMI) 2025 untuk kategori Artis Solo Wanita Pop Terbaik.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Sarwendah Buka Suara
Melalui kuasa hukumnya, Sarwendah membantah tudingan tersebut.
Kuasa hukum Sarwendah, Abraham Simon lantas memberikan klarifikasi terkait isu yang beredar.
Soal Ruben Onsu Tak Ketemu Anak 2 Bulan, Pihak Sarwendah Tegaskan Begini
Rangkuman 3 berita artis terheboh, Sarwendah bantah larang anak bertemu Ruben Onsu, Fahmi Bo rujuk, Raisa menang di AMI Awards 2025.
