JPNN.com » Entertainment » Gosip » 3 Berita Artis Terheboh: Fahmi Bo Rujuk, Sarwendah Beri Penjelasan

3 Berita Artis Terheboh: Fahmi Bo Rujuk, Sarwendah Beri Penjelasan

3 Berita Artis Terheboh: Fahmi Bo Rujuk, Sarwendah Beri Penjelasan
Sarwendah. Ilustrasi. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Pihak Sarwendah akhirnya buka suara mengenai tudingan menghalangi Ruben Onsu untuk bertemu anak-anak selama dua bulan terakhir.

Pernyataan Sarwendah, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (20/11).

Sementara itu, aktor Fahmi Bo akhirnya memutuskan untuk rujuk dengan mantan istrinya, Nita. 

Kemudian, Raisa meraih penghargaan Anugerah Musik Indonesia (AMI) 2025 untuk kategori Artis Solo Wanita Pop Terbaik.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Sarwendah Buka Suara

Melalui kuasa hukumnya, Sarwendah membantah tudingan tersebut.

Kuasa hukum Sarwendah, Abraham Simon lantas memberikan klarifikasi terkait isu yang beredar.

Baca selengkapnya: Soal Ruben Onsu Tak Ketemu Anak 2 Bulan, Pihak Sarwendah Tegaskan Begini

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Sarwendah bantah larang anak bertemu Ruben Onsu, Fahmi Bo rujuk, Raisa menang di AMI Awards 2025.

