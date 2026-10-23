3 Berita Artis Terheboh: Fajar Sadboy Wujudkan Impian, Marsha: Bunda Sangat Baik

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi asal Korea, EJAE menikah dengan Sam Kim di Seoul, mengenakan gaun Danielle Frankel yang mencuri perhatian.

Pernikahan EJAE dengan Sam Kim, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (22/10).

Kemudian, komedian Fajar Sadboy akhirnya bisa mewujudkan salah satu impiannya yakni mempunyai rumah baru.

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Sementara itu, aktris Marsha Aruan mengenang sosok mendiang ibunya, Lisa Diana sebagai sosok baik hati.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. EJAE 'Demon Hunters' Menikah dengan Sam Kim

Menurut laporan Vogue, EJAE yang bernama asli Kim Eun-jae itu memilih Stage 28 karena memiliki hubungan personal dengan tempat tersebut.

Dia mengatakan kakek dan neneknya pernah tinggal di rumah yang berada di lokasi acara pernikahannya.

“Kakek dan nenek saya tinggal di rumah di lokasi acara ini ketika saya masih kecil,” kata EJAE, sebagaimana dikutip People pada Selasa.