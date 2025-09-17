menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » 3 Berita Artis Terheboh: Fakta-Fakta Gugatan Cerai Tasya, Polisi Gelar Perkara Laporan Ridwan Kamil

3 Berita Artis Terheboh: Fakta-Fakta Gugatan Cerai Tasya, Polisi Gelar Perkara Laporan Ridwan Kamil

3 Berita Artis Terheboh: Fakta-Fakta Gugatan Cerai Tasya, Polisi Gelar Perkara Laporan Ridwan Kamil
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Beauty influencer, Tasya Farasya. Foto: Instagram/tasyafarasya

jpnn.com, JAKARTA - Kreator konten kecantikan Tasya Farasya mendadak jadi perbincangan netizen di media sosial.

Fakta-fakta gugatan cerai Tasya, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (16/9).

Sementara itu, presenter Billy Syahputra akhirnya blak-blakan soal kabar kehamilan istrinya, Vika Kolesnaya.

Baca Juga:

Kemudian, polisi mengungkap perkembangan penanganan laporan Ridwan Kamil terhadap Lisa Mariana atas kasus dugaan pencemaran nama baik.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Fakta-fakta Gugatan Cerai Tasya

Dia dikabarkan menggugat cerai suaminya, Ahmad Assegaf ke Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.

Baca Juga:

Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan Dede Rika Nurhasanah bahkan telah mengonfirmasi kabar tersebut.

Baca selengkapnya: Fakta-fakta Gugatan Cerai Tasya Farasya Terhadap Ahmad Assegaf

Rangkuman 3 berita artis terheboh, fakta-fakta gugatan cerai Tasya Farasya, Billy Syahputra akui istrinya hamil, polisi gelar perkara laporan Ridwan Kamil.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI