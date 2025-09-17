3 Berita Artis Terheboh: Fakta-Fakta Gugatan Cerai Tasya, Polisi Gelar Perkara Laporan Ridwan Kamil

jpnn.com, JAKARTA - Kreator konten kecantikan Tasya Farasya mendadak jadi perbincangan netizen di media sosial.

Fakta-fakta gugatan cerai Tasya, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (16/9).

Sementara itu, presenter Billy Syahputra akhirnya blak-blakan soal kabar kehamilan istrinya, Vika Kolesnaya.

Kemudian, polisi mengungkap perkembangan penanganan laporan Ridwan Kamil terhadap Lisa Mariana atas kasus dugaan pencemaran nama baik.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Fakta-fakta Gugatan Cerai Tasya

Dia dikabarkan menggugat cerai suaminya, Ahmad Assegaf ke Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.

Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan Dede Rika Nurhasanah bahkan telah mengonfirmasi kabar tersebut.

