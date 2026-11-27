jpnn.com, JAKARTA - Kreator konten Amri Weda mencuri perhatian warganet di dunia konten digital lewat kanal Jomblo Family.

Konten di kanal Jomblo Family, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (26/11).

Kemudian, Vanness Wu mengenakan perhiasan berlian rancangan desainer Indonesia Wanda Ponika di konser Shanghai.

Sementara itu, My Chemical Romance (MCR) sukses menggelar konser penuh kejutan dan bersejarah di Jakarta.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Konten Komedi Keluarga, Amri Weda

Lewat kanal tersebut, dia menghadirkan warna tersendiri melalui cerita keseharian keluarga yang spontan, natural, dan penuh humor.

Menurutnya, ide utama di balik lahirnya Jomblo Family sebenarnya berangkat dari hal yang sangat dekat dengan masyarakat.

Baca selengkapnya: Konten Komedi Keluarga, Amri Weda Curi Perhatian Lewat Jomblo Family