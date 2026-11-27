3 Berita Artis Terheboh: Fakta Unik Konser My Chemical Romance, Vanness WuTampil Berkilau
jpnn.com, JAKARTA - Kreator konten Amri Weda mencuri perhatian warganet di dunia konten digital lewat kanal Jomblo Family.
Konten di kanal Jomblo Family, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (26/11).
Kemudian, Vanness Wu mengenakan perhiasan berlian rancangan desainer Indonesia Wanda Ponika di konser Shanghai.
Sementara itu, My Chemical Romance (MCR) sukses menggelar konser penuh kejutan dan bersejarah di Jakarta.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Konten Komedi Keluarga, Amri Weda
Lewat kanal tersebut, dia menghadirkan warna tersendiri melalui cerita keseharian keluarga yang spontan, natural, dan penuh humor.
Menurutnya, ide utama di balik lahirnya Jomblo Family sebenarnya berangkat dari hal yang sangat dekat dengan masyarakat.
Baca selengkapnya: Konten Komedi Keluarga, Amri Weda Curi Perhatian Lewat Jomblo Family
Rangkuman 3 berita artis terheboh, konten Jomblo Family curi perhatian, penampilan Vanness Wu di Tiongkok berkilau, fakta unik konser My Chemical Romance
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