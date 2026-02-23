3 Berita Artis Terheboh: Fariz RM Bebas, Hotman Sebut Bakal Ada 2 Tersangka
jpnn.com, JAKARTA - Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menilai perkara yang naik ke penyidikan berpotensi segera melahirkan tersangka.
Komentar Hotman soal kasus Inara Rusli, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (22/2).
Sementara itu, Fariz RM resmi menghirup udara bebas seusai menjalani masa tahanan kasus narkoba.
Kemudian, momen liburan Lisa BLACKPINK di Bali, viral usai videonya di Savaya ramai di media sosial.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Komentar Hotman soal Kelanjutan Kasus Inara
Dia menilai, perkara yang sudah naik ke tahap penyidikan itu berpotensi segera melahirkan tersangka.
"Kalau sudah ada penyidikan maka berarti sudah ada calon tersangkanya,” tegas Hotman, dikutip dari channel Intens Investigasi, Sabtu (21/2).
Baca selengkapnya: Soroti Perkembangan Kasus Wardatina–Inara Rusli, Hotman: Bakal Ada 2 Tersangka
Rangkuman 3 berita artis terheboh, komentar Hotman Paris soal kelanjutan kasus Inara Rusli, Fariz RM akhirnya bebas, momen Lisa Blackpink party di Bali, disorot
