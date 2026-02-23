menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » 3 Berita Artis Terheboh: Fariz RM Bebas, Hotman Sebut Bakal Ada 2 Tersangka

3 Berita Artis Terheboh: Fariz RM Bebas, Hotman Sebut Bakal Ada 2 Tersangka

3 Berita Artis Terheboh: Fariz RM Bebas, Hotman Sebut Bakal Ada 2 Tersangka
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Fariz Roestam Munaf (Fariz RM) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (4/8/2025). ANTARA/Luthfia Miranda Putri.

jpnn.com, JAKARTA - Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menilai perkara yang naik ke penyidikan berpotensi segera melahirkan tersangka.

Komentar Hotman soal kasus Inara Rusli, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (22/2).

Sementara itu, Fariz RM resmi menghirup udara bebas seusai menjalani masa tahanan kasus narkoba.

Baca Juga:

Kemudian, momen liburan Lisa BLACKPINK di Bali, viral usai videonya di Savaya ramai di media sosial.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Komentar Hotman soal Kelanjutan Kasus Inara

Dia menilai, perkara yang sudah naik ke tahap penyidikan itu berpotensi segera melahirkan tersangka.

Baca Juga:

"Kalau sudah ada penyidikan maka berarti sudah ada calon tersangkanya,” tegas Hotman, dikutip dari channel Intens Investigasi, Sabtu (21/2).

Baca selengkapnya: Soroti Perkembangan Kasus Wardatina–Inara Rusli, Hotman: Bakal Ada 2 Tersangka

Rangkuman 3 berita artis terheboh, komentar Hotman Paris soal kelanjutan kasus Inara Rusli, Fariz RM akhirnya bebas, momen Lisa Blackpink party di Bali, disorot

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI