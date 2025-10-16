menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » 3 Berita Artis Terheboh: Film Dopamin Spesial, Andre Taulany Pilih Tinggal di Apartemen

3 Berita Artis Terheboh: Film Dopamin Spesial, Andre Taulany Pilih Tinggal di Apartemen

3 Berita Artis Terheboh: Film Dopamin Spesial, Andre Taulany Pilih Tinggal di Apartemen
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Teaser poster film Dopamin menampilkan Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon. Foto: Dok. Starvision dan Karuna Pictures

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus Andre Taulany sudah tak lagi tinggal serumah dengan sang istri, Rien Wartia Trigina alis Erin.

Hubungan Andre dan sang istri yang makin memanas, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (15/10).

Kemudian, band rock independen, Barasuara segera mengadakan tur album showcase Jalaran Sadrah ke 5 kota di Indonesia.

Baca Juga:

Sementara itu, pasangan selebritas Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon terlibat dalam film terbaru bertitel Dopamin.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Andre dan Istri Tak Tinggal Seatap

Pria 51 tahun itu pun sudah tak lagi tinggal serumah dengan sang istri.

Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum Andre Taulany, Galih Rakasiwi.

Baca selengkapnya: Sudah Tak Serumah dengan Istri, Andre Taulany Pilih Tinggal di Apartemen

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Andre Taulany tak serumah dengan istri, jadwal dan harga tiket konser Barasuara, film Dopamin sangat spesial

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI