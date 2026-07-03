3 Berita Artis Terheboh: Film Iyus Jenius Bawa Pesan untuk Anak, Bupati Purwakarta Minta Maaf

jpnn.com, JAKARTA - Bupati Purwakarta Om Zein menyampaikan permohonan maaf seusai gaduh lagu ciptaannya yang dinilai menghina perempuan.

Permintaan maaf Bupati Purwakarta, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (2/7).

Kemudian, festival musik, Synchronize Fest 2026 akan digelar di kawasan Gambir Expo Kemayoran, Jakarta pada 16, 17, 18 Oktober.

Sementara itu, industri perfilman Indonesia akan diramaikan dengan film musikal anak terbaru berjudul 'Iyus Jenius'.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Bupati Purwakarta Minta Maaf

Lagu tersebut menjadi perbincangan karena liriknya dinilai merendahkan martabat perempuan.

Selain itu, unsur patriarki begitu kental dari lagu yang diciptakan oleh pria yang akrab disapa Om Zein, itu.

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