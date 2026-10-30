3 Berita Artis Terheboh: Film Laut Bercerita Tayang, Vicky Shu Nyaris Jadi Korban Penipuan
jpnn.com, JAKARTA - Film Laut Bercerita garapan sutradara Yosep Anggi Noen, akhirnya tayang di bioskop Indonesia.
Penayangan film Laut Bercerita, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (29/10).
Sementara itu, penyanyi Vicky Shu nyaris menjadi korban penipuan dengan modus pembayaran tagihan.
Kemudian, penyanyi Amanda Caesa mempersembahkan mini album atau EP terbaru yang bertitel Cute Talks.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Film Laut Bercerita Akhirnya Tayang
Karya garapan sutradara Yosep Anggi Noen itu diadaptasi dari novel best seller berjudul sama karya Leila S. Chudori.
Sebelumnya, rumah produksi Pal8 Pictures telah meluncurkan trailer dan poster resmi film Laut Bercerita.
Baca selengkapnya: Film Laut Bercerita Akhirnya Tayang di Bioskop Mulai Hari Ini
Rangkuman 3 berita artis terheboh, film Laut Bercerita akhirnya tayang, Vicky Shu nyaris jadi korban penipuan, Amanda Caesa rangkum fase hubungan tanpa kepastia
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