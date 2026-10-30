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3 Berita Artis Terheboh: Film Laut Bercerita Tayang, Vicky Shu Nyaris Jadi Korban Penipuan

3 Berita Artis Terheboh: Film Laut Bercerita Tayang, Vicky Shu Nyaris Jadi Korban Penipuan
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Penyanyi Vicky Shu saat ditemui di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat, belum lama ini. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Film Laut Bercerita garapan sutradara Yosep Anggi Noen, akhirnya tayang di bioskop Indonesia. 

Penayangan film Laut Bercerita, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (29/10).

Sementara itu, penyanyi Vicky Shu nyaris menjadi korban penipuan dengan modus pembayaran tagihan.

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Kemudian, penyanyi Amanda Caesa mempersembahkan mini album atau EP terbaru yang bertitel Cute Talks.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Film Laut Bercerita Akhirnya Tayang

Karya garapan sutradara Yosep Anggi Noen itu diadaptasi dari novel best seller berjudul sama karya Leila S. Chudori.

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Sebelumnya, rumah produksi Pal8 Pictures telah meluncurkan trailer dan poster resmi film Laut Bercerita.

Baca selengkapnya: Film Laut Bercerita Akhirnya Tayang di Bioskop Mulai Hari Ini

Rangkuman 3 berita artis terheboh, film Laut Bercerita akhirnya tayang, Vicky Shu nyaris jadi korban penipuan, Amanda Caesa rangkum fase hubungan tanpa kepastia

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