3 Berita Artis Terheboh: Film Pramuka Diluncurkan, Tika Bravani Kenalkan Dunia Akting pada Anak

jpnn.com, JAKARTA - Tika Bravani yang datang bersama buah hatinya, mengaku sangat terkesan dengan totalitas pemain teater musikal.

Cara Tika Bravani mengajari sang buah hati, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (20/7).

Kemudianm persoalan terkait dugaan akses ilegal atau illegal access rekaman CCTV di kediaman Inara Rusli memasuki babak baru.

Sementara itu, rumah produksi, Alamanda Pictures bersama Kwarnas Gerakan Pramuka resmi memperkenalkan film Pramuka.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Tika Kenalkan Dunia AKting pada Anak Lewat Teater Musikal

Salah satu penonton yang datang, aktris Tika Bravani yang datang bersama buah hatinya, mengaku sangat terkesan dengan totalitas konsep, warna, kostum, hingga penampilan para pemain.

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"Buat aku bagus banget sih. Ini aku berharap ada di panggung yang lebih besar ya, biar lebih puas gitu. Karena dari semua konsep, warna-warnanya, kostum, terus pemain-pemainnya itu semua totalitas banget," ungkap Tika Bravani.

Baca selengkapnya: Lewat Teater Musikal, Tika Bravani Kenalkan Dunia Akting kepada Anak