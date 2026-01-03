menu
3 Berita Artis Terheboh: Foto Sal Priadi Bareng Sitok Srengenge Viral, Jackie Chan Ungkap Penyesalan

3 Berita Artis Terheboh: Foto Sal Priadi Bareng Sitok Srengenge Viral, Jackie Chan Ungkap Penyesalan

3 Berita Artis Terheboh: Foto Sal Priadi Bareng Sitok Srengenge Viral, Jackie Chan Ungkap Penyesalan
Sal Priadi di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Senin (21/7). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Istri mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Atalia Praratya bersyukur proses gugatan cerai berjalan lancar dan disepakati kedua belah pihak.

Keputusan Atalia Praratya menggugat cerai sang suami, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (2/1).

Kemudian, musikus Sal Priadi mendadak menjadi sorotan publik di media sosial setelah foto dirinya bersama Sastrawan Sitok Srengenge beredar.

Baca Juga:

Sementara itu, Jackie Chan mengungkap penyesalannya atas pola asuh masa lalu yang membuat hubungannya dengan sang putra merenggang.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Atalia Praratya Mantap Berpisah

Apalagi, kata perempuan yang karib disapa Ibu Cinta, sudah ada kesepakatan dari kedua belah pihak.

Baca Juga:

“Alhamdulillah semuanya sudah sepakat,” kata Atalia seusai mengikuti sidang lanjutan gugatan cerai dengan agenda mediasi dan pemeriksaan saksi di Pengadilan Agama Bandung, baru-baru ini.

Baca selengkapnya: Atalia Praratya: Alhamdulillah Semua Sepakat Berpisah

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Atalia Praratya mantap berpisah, foto Sal Priadi bareng Sitok Srengenge bikin heboh, Jackie Chan ungkap penyesalan

