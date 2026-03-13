menu
3 Berita Artis Terheboh: Freya JKT48 Diperiksa, Ammar Zoni Dituntut 9 Tahun Penjara

3 Berita Artis Terheboh: Freya JKT48 Diperiksa, Ammar Zoni Dituntut 9 Tahun Penjara


Freya JKT48. Foto: Instagram/jkt48.freya

jpnn.com, JAKARTA - Raden Rara Freyanasifa Jayawardana alias Freya JKT48 dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Kamis (12/3).

Pemeriksaan Freya JKT48, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (12/3).

Sementara itu, aktor sekaligus penyanyi, Aldi Taher mengungkap kebaikan hati Vidi Aldiano semasa hidup.

Baca Juga:

Kemudian, Ammar Zoni menjalani sidang atas dugaan peredaran narkoba, dengan agenda pembacaan tuntutan di PN Jaksel.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Freya JKT48 Jalani Pemeriksaan

Dia bakal dimintai keterangan terkait laporannya dalam kasus penyalahgunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Baca Juga:

"Undangan klarifikasi sudah disampaikan ke pihak pelapor. Rencana jadwal untuk pemanggilan pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2026," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Murodih dilansir Antara, Rabu (11/3).

Baca selengkapnya: Terkait Laporannya, Freya JKT48 Jalani Pemeriksaan Hari Ini

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Freya JKT48 jalani pemeriksaan, Aldi Taher kenang kebaikan Vidi Aldiano, Ammar Zoni dituntut 9 tahun penjara.

