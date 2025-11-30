3 Berita Artis Terheboh: Gary Iskak Meninggal Dunia, Andre Taulany Kaget
jpnn.com, JAKARTA - Dunia hiburan JPNN sepanjang Sabtu (29/11) diramaikan dengan kabar aktor Garry Iskak meninggal dunia.
Selebritas Andre Taulany dan Ferry Maryadi mendatangi rumah duka Gary Iskak di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten.
Sementara itu, istri mendiang Gary Iskak, Richa Novisha tampak lemas dan matanya sembab ketika naik ke ambulans.
1. Andre Taulany Kaget
Andre Taulany mengaku kaget saat kali pertama mendapat kabar duka Gary Iskak.
"Iya, iya. Jadi, dikabarin di grup, ya kami kaget," ujar Andre Taulany di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Sabtu.
2. Garry Iskak Meninggal Dunia
Pria berusia 52 tahun itu mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Suyoto Veteran Bintaro pada Sabtu (29/11).
