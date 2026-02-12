3 Berita Artis Terheboh: Gugatan Richard Lee Ditolak, Aditya Khawatirkan Ammar Zoni

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Angga Yunanda mengabarkan bahwa istrinya, Shenina Cinnamon tengah hamil anak pertama.

Kabar Shenina Cinnamon hamil anak pertama, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (11/2).

Kemudian, Aditya Zoni memberi komentar soal kemungkinan kakaknya, Ammar Zoni akan kembali dipindahkan ke Lapas Nusakambangan, Jawa Tengah.

Sementara itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) resmi menolak gugatan praperadilan yang diajukan Dokter Richard Lee.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Shenina Cinnamon Hamil Anak Pertama

Kabar bahagia tersebut diungkapkan tepat di hari perayaan ulang tahun pernikahan pertama.

Melalui akun miliknya di Instagram, Angga Yunanda membagikan foto kemesraan dengan Shenina Cinnamon yang sedang mengandung.

