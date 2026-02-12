3 Berita Artis Terheboh: Gugatan Richard Lee Ditolak, Aditya Khawatirkan Ammar Zoni
jpnn.com, JAKARTA - Aktor Angga Yunanda mengabarkan bahwa istrinya, Shenina Cinnamon tengah hamil anak pertama.
Kabar Shenina Cinnamon hamil anak pertama, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (11/2).
Kemudian, Aditya Zoni memberi komentar soal kemungkinan kakaknya, Ammar Zoni akan kembali dipindahkan ke Lapas Nusakambangan, Jawa Tengah.
Sementara itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) resmi menolak gugatan praperadilan yang diajukan Dokter Richard Lee.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Shenina Cinnamon Hamil Anak Pertama
Kabar bahagia tersebut diungkapkan tepat di hari perayaan ulang tahun pernikahan pertama.
Melalui akun miliknya di Instagram, Angga Yunanda membagikan foto kemesraan dengan Shenina Cinnamon yang sedang mengandung.
Baca selengkapnya: Shenina Cinnamon Hamil Anak Pertama, Begini Curahan Hati Angga Yunanda
Rangkuman 3 berita artis terheboh, Shenina Cinnamon hamil anak pertama, Aditya khawatir kondisi Ammar Zoni, gugatan praperadilan Richrad Lee ditolak.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Gugatan Praperadilan Dokter Richard Lee Ditolak
- Kabar Ammar Zoni Dikembalikan ke Nusakambangan, Aditya Zoni Khawatir Soal Ini
- Shenina Cinnamon Hamil Anak Pertama, Begini Curahan Hati Angga Yunanda
- 3 Berita Artis Terheboh: Alyssa Batal Melahirkan di Luar Negeri, Polisi Periksa Para Ahli
- Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon Umumkan Kabar Bahagia
- Aditya Zoni Berharap Ammar Zoni Tidak Dipindahkan Lagi ke Nusakambangan