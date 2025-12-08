menu
3 Berita Artis Terheboh: Habib Jabar Jenguk Onadio, Wardatina Mawa Siap Gugat Cerai

3 Berita Artis Terheboh: Habib Jabar Jenguk Onadio, Wardatina Mawa Siap Gugat Cerai
Wardatina Mawa di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pendakwah Habib Jafar menengok sahabatnya, Onadio Leonardo alias Onad yang tengah menjalani masa rehabilitasi ketergantungan narkoba.

Pertemuan Habib Jafar dengan Onadio, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (7/12).

Kemudian, band rock asal California, Ugly Kid Joe menyuguhkan penampilan energik dalam JogjaROCKarta 2025 di Stadion Kridosono, Yogyakarta.

Sementara itu, selebgram Wardatina Mawa mengaku akan segera menggugat cerai suaminya, Insanul Fahmi.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beitanya berikut:

1. Habib Jafar Jenguk Onadio

Pertemuan tersebut dibagikan melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

"Kemarin, gue jenguk Onad di panti rehabnya. Dan gue diizinkan buat foto dan share karena dinilai akan baik buat Onad untuk motivasi buat dia kembali lagi nanti dengan lebih baik, dan pelajaran buat kita bahwa narkoba tuh jahat," kata Habib Jafar.

Baca selengkapnya: Habib Jafar Jenguk Onad ke Pusat Rehabilitasi, Ini yang Dibicarakan

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Habib Jafar jenguk Onadio Leonardo, Ugly Kid Joe tampil di JogjaROCKarta 2025, Wardatina Mawa siap gugat cerai suami.

