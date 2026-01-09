menu
JPNN.com » Entertainment » Gosip » 3 Berita Artis Terheboh: Hak Asuh Anak Tak Dibahas dalam Putusan Cerai Atalia, Pandji Minta Maaf

3 Berita Artis Terheboh: Hak Asuh Anak Tak Dibahas dalam Putusan Cerai Atalia, Pandji Minta Maaf

3 Berita Artis Terheboh: Hak Asuh Anak Tak Dibahas dalam Putusan Cerai Atalia, Pandji Minta Maaf
Ridwan Kamil dan Atalia Praratya saat masih berstatus suami istri. Foto: Rubby Jovan/Antara

jpnn.com, JAKARTA - Menyadari kekeliruan tersebut, Pandji langsung memberikan pernyataan klarifikasi di kolom komentar unggahan @jaksapedia.

Klarifikasi dari Pandji Pragiwaksono, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (8/1).

Semntara itu, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akhirnya bercerai dari Atalia Praratya setelah 29 tahun menikah.

Baca Juga:

Kemudian, hak asuh Arkana Aidan Misbach tak masuk putusan cerai Atalia dan Ridwan Kamil. Begini penjelasan kuasa hukum.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Pandji Minta Maaf

Komika Pandji Pragiwaksono secara terbuka menyampaikan permohonan maaf setelah salah menyebutkan institusi di balik penemuan uang hampir Rp 1 triliun milik mantan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar.

Baca Juga:

Kesalahan informasi tersebut disampaikan Pandji dalam sebuah konten yang kemudian diklarifikasi oleh akun edukasi hukum, Jaksapedia.

Baca selengkapnya: Keliru Kaitkan Kejagung dengan Zarof Ricar, Pandji Minta Maaf di Akun Jaksapedia

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Pandji Pragiwaksono minta maaf, Ridwan Kamil mengakui perceraiannya, hak asuh Arkarna tak dibahas dalam putusan cerai

