3 Berita Artis Terheboh: Hotman Soroti Gugatan Ressa, Syarat Damai Mawa Diungkap

3 Berita Artis Terheboh: Hotman Soroti Gugatan Ressa, Syarat Damai Mawa Diungkap

3 Berita Artis Terheboh: Hotman Soroti Gugatan Ressa, Syarat Damai Mawa Diungkap
Wardatina Mawa di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wardatina Mawa membuka peluang damai, namun mensyaratkan dua hal yang wajib dipenuhi Insanul Fahmi.

Dua syarat Wardatina Mawa agar bisa berdamai, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (17/1).

Kemudian, Hotman Paris memberikan penjelasan hukum terkait permintaan tes DNA dalam gugatan Ressa Rizky Rosano terhadap Denada Tambunan.

Sementara itu, bintang drama Korea (Drakor) 'Can This Love Be Translated?', Kim Seon Ho dan Go Youn Jung menyapa para penggemar.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Syarat Damai Mawa

Syarat pertama ini disebut penting bagi keluarga Mawa agar persoalan yang selama ini bergulir di ruang publik dapat diluruskan secara transparan.

Mawa ingin permintaan maaf dilakukan secara terbuka, bukan hanya disampaikan secara personal dalam pertemuan.

Hal itu dinilai sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga yang ikut merasakan dampak konflik tersebut.

Rangkuman 3 berita artis terheboh, syarat damai Wardatina Mawa dibongkar, Hotman Paris soroti gugatan Ressa, im Seon Ho dan Go Yoon Jung tebar senyuman.

