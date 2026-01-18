3 Berita Artis Terheboh: Hotman Soroti Gugatan Ressa, Syarat Damai Mawa Diungkap
jpnn.com, JAKARTA - Wardatina Mawa membuka peluang damai, namun mensyaratkan dua hal yang wajib dipenuhi Insanul Fahmi.
Dua syarat Wardatina Mawa agar bisa berdamai, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (17/1).
Kemudian, Hotman Paris memberikan penjelasan hukum terkait permintaan tes DNA dalam gugatan Ressa Rizky Rosano terhadap Denada Tambunan.
Sementara itu, bintang drama Korea (Drakor) 'Can This Love Be Translated?', Kim Seon Ho dan Go Youn Jung menyapa para penggemar.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Syarat Damai Mawa
Syarat pertama ini disebut penting bagi keluarga Mawa agar persoalan yang selama ini bergulir di ruang publik dapat diluruskan secara transparan.
Mawa ingin permintaan maaf dilakukan secara terbuka, bukan hanya disampaikan secara personal dalam pertemuan.
Hal itu dinilai sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga yang ikut merasakan dampak konflik tersebut.
Rangkuman 3 berita artis terheboh, syarat damai Wardatina Mawa dibongkar, Hotman Paris soroti gugatan Ressa, im Seon Ho dan Go Yoon Jung tebar senyuman.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kasus Perselingkuhan Insanul dan Inara Rusli Memanas, Hotman Paris: Istri Sah Jadi Penentu
- Hotman Soroti Gugatan Ressa Rizky Rosano Terhadap Denada, Begini Katanya
- Ini Dua Syarat Wardatina sebelum Maafkan Insanul Fahmi
- 3 Berita Artis Terheboh: Bunga Zainal Sindir Inara Rusli, Wardatina Mawa Siap Berdamai
- Tebar Senyuman, Kim Seon Ho dan Go Yoon Jung Sapa Penggemar di Jakarta
- Siap Memaafkan Insanul Fahmi, Wardatina Mawa Ajukan Dua Syarat, Apa Itu?