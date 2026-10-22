3 Berita Artis Terheboh: Ibunda Marsha Aruan Meninggal, Ayu Ting Ting Ungkap Sebuah Rencana
jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu mengaku tidak lagi bisa diam setelah panggilan video pribadinya diunggah ke media sosial.
Ungkapan perasaan Ruben Onsu, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (21/10).
Kemudian, pemakaman jenazah ibunda Marsha Aruan, Lisa Diana Tambunan telah dilakukan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan.
Sementara itu, penyanyi dangdut Ayu Ting Ting mengungkap rencana setelah penampilan menghebohkan di Synchronize Fest 2026.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Ruben Onsu Ungkap Perasaan
Ruben melaporkan mantan istrinya, Sarwendah, ke polisi terkait persoalan tersebut.
Dia mengatakan selama ini berusaha menahan diri agar perseteruannya dengan Sarwendah tidak makin melebar.
Baca selengkapnya: Ruben Onsu: Saya Selama Ini Diam, Tetapi Saya Harus Luruskan karena Terlalu Zalim
Rangkuman 3 berita artis terheboh, Ruben Onsu ungkap perasaannya, ibunda Marsha Aruan meninggal, Ayu Ting Ting bicara soal rencana baru
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