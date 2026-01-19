3 Berita Artis Terheboh: Inara Dinilai Salah Pilih Suami, Wapres Gibran Tanggapi Candaan Pandji
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka buka suara perihal pertunjukan stand-up comedy dari Pandji.
Pernyataan Wapres Gibran, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (19/1).
Kemudian, Hotman Paris menyayangkan keputusan Inara mempertahankan pernikahan siri dengan Insanul Fahmi.
Sementara itu, Kim Seon Ho dan Go Youn Jung berbagi pengalaman menikmati makanan Indonesia selama berada di Jakarta.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Tanggapan Gibran soal Candaan Pandji
Melalui wawancara dengan Tretan Muslim dan Coki Pardede, Gibran menanggapi materi stand-up yang dibawakan Pandji dengan santai.
Dia mengaku sudah menonton pertunjukan tersebut secara langsung melalui layanan streaming konten.
Baca selengkapnya: Gibran Akhirnya Tanggapi Candaan 'Mata Ngantuk' dari Pandji Pragiwaksono
Rangkuman 3 berita artis terheboh, tannggapan Wapres Gibran, Hotman Paris sayangkan pilihan Inara Rusli, Kim Seon Ho dan Go Youn Jung suka makanan Indonesia.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Wardatina Mawa Kecewa Video Pertemuan Insanul dan Anaknya Muncul di Medsos
- Wapres Gibran Imbau Publik Berhenti Rundung Pandji Pragiwaksono dan Keluarga
- Gibran Akhirnya Tanggapi Candaan 'Mata Ngantuk' dari Pandji Pragiwaksono
- Insanul Fahmi Akhirnya Bertemu Anak dan Istrinya Wardatina Mawa
- Kim Seon Ho dan Go Youn Jung Ungkap Makanan Indonesia Favoritnya
- Inara Rusli Pilih Bersama Insanul, Hotman Paris Sebut Malah Memperkuat Dugaan Perzinaan