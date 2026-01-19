3 Berita Artis Terheboh: Inara Dinilai Salah Pilih Suami, Wapres Gibran Tanggapi Candaan Pandji

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka buka suara perihal pertunjukan stand-up comedy dari Pandji.

Pernyataan Wapres Gibran, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (19/1).

Kemudian, Hotman Paris menyayangkan keputusan Inara mempertahankan pernikahan siri dengan Insanul Fahmi.

Sementara itu, Kim Seon Ho dan Go Youn Jung berbagi pengalaman menikmati makanan Indonesia selama berada di Jakarta.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Tanggapan Gibran soal Candaan Pandji

Melalui wawancara dengan Tretan Muslim dan Coki Pardede, Gibran menanggapi materi stand-up yang dibawakan Pandji dengan santai.

Dia mengaku sudah menonton pertunjukan tersebut secara langsung melalui layanan streaming konten.

Baca selengkapnya: Gibran Akhirnya Tanggapi Candaan 'Mata Ngantuk' dari Pandji Pragiwaksono