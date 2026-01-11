menu
JPNN.com » Entertainment » Gosip » 3 Berita Artis Terheboh: Inara Rusli Dicap sebagai Pelakor, Pandji: Aku Baik-Baik Saja

3 Berita Artis Terheboh: Inara Rusli Dicap sebagai Pelakor, Pandji: Aku Baik-Baik Saja

3 Berita Artis Terheboh: Inara Rusli Dicap sebagai Pelakor, Pandji: Aku Baik-Baik Saja
Inara Rusli. Foto: Instagram/mommy_starla

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Inara Rusli tak menampik adanya keinginan untuk bisa menjadi istri sah secara agama dan hukum.

Keinginan Inara jadi istri sah, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (10/1).

Kemudian, Inara Rusli memberi tanggapan setelah dihujat sebagai perebut laki orang (pelakor) oleh netizen di media sosial.

Sementara itu, Pandji Pragiwaksono mengabarkan kondisinya setelah ramai diperbincangkan akibat materi special show miliknya, Mens Rea.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Inara Rusli Butuh Kepastian

Akan tetapi, Inara Rusli tak menampik adanya keinginan untuk bisa menjadi istri sah secara agama dan hukum.

Meski begitu, dia masih harus menyelesaikan berbagai persoalan, terutama terkait dugaan kasus perzinahan dan perselingkuhan yang melibatkannya, serta Insanul Fahmi yang masih bergulir di ranah hukum.

Baca selengkapnya: Butuh Kepastian Dari Wardatina Mawa, Inara Rusli: Supaya Semua Lebih Jelas

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Inara Rusli butuh kepastian, kesal dihujat sebagai pelakor, Pandji Pragiwaksono kabarkan kondisinya.

