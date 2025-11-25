menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » 3 Berita Artis Terheboh: Inara Rusli Dilaporkan ke Polisi, Maia Estianty Beri Respons

3 Berita Artis Terheboh: Inara Rusli Dilaporkan ke Polisi, Maia Estianty Beri Respons

3 Berita Artis Terheboh: Inara Rusli Dilaporkan ke Polisi, Maia Estianty Beri Respons
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Inara Rusli. Foto: Instagram/mommy_starla

jpnn.com, JAKARTA - Ibunda Al Ghazali, Maia Estianty menyambut bahagia kabar kehamilan menantunya, Alyssa Daguise.

Respons Maia tentang kehamilan Alyssa, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (24/11).

Sementara itu, TikTok resmi menobatkan 19 pemenang dari 16 kategori dalam malam puncak penghargaan TikTok Awards 2025.

Baca Juga:

Kemudian, seorang perempuan bernama Wardatina Mawa melaporkan suaminya, Insanul Fahmi dan artis berinisial IR, yang diduga Inara Rusli.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Respons Maia Estianty

Melalui akun miliknya di Instagram, dia mengomentari video pengumuman calon anak pertama Alyssa Daguise dan Al Ghazali.

Baca Juga:

Maia Estianty mengaku bakal bersabar menanti kehadiran cucunya tersebut.

Baca selengkapnya: Al Ghazali Umumkan Kehamilan Alyssa Daguise, Begini Komentar Maia Estianty

Rangkuman 3 berita artis terheboh, respons Maia Estianty, pemenang TikTok Awards Indonesia 2025, Inara Rusli dilaporkan atasu dugaan perselingkuhan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI