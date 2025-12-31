3 Berita Artis Terheboh: Inara Rusli Pertahankan Pernikahan dengan Inzanul, Vokalis Burgerkill Keluar

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Inara Rusli mengungkapkan alasannya mempertahankan rumah tangganya dengan Insanul Fahmi.

Alasan Inara mempertahankan Insanul Fahmi, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (30/12).

Band metal asal Bandung, Burgerkill mengumumkan bahwa band telah berpisah dari vokalis Ronald A Radja Haba.

Selebgram Safa Marwah kembali menyampaikan klarifikasi soal rumor dirinya menjadi simpanan Ridwan Kamil.

1. Alasan Inara Pertahankan Insanul Fahmi

Sebab menurutnya, suami sirinya itu telah menunjukkan iktikad baik dengan menemui keluarganya dan memberikan klarifikasi.

"Karena saudara Insan sudah menunjukkan iktikad baik untuk menemui keluarga saya dan mau mengklarifikasi semuanya," ujar Inara Rusli di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (29/12).

