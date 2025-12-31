menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » 3 Berita Artis Terheboh: Inara Rusli Pertahankan Pernikahan dengan Inzanul, Vokalis Burgerkill Keluar

3 Berita Artis Terheboh: Inara Rusli Pertahankan Pernikahan dengan Inzanul, Vokalis Burgerkill Keluar

3 Berita Artis Terheboh: Inara Rusli Pertahankan Pernikahan dengan Inzanul, Vokalis Burgerkill Keluar
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Inara Rusli. Foto: Instagram/mommy_starla

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Inara Rusli mengungkapkan alasannya mempertahankan rumah tangganya dengan Insanul Fahmi.

Alasan Inara mempertahankan Insanul Fahmi, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (30/12).

Band metal asal Bandung, Burgerkill mengumumkan bahwa band telah berpisah dari vokalis Ronald A Radja Haba.

Baca Juga:

Selebgram Safa Marwah kembali menyampaikan klarifikasi soal rumor dirinya menjadi simpanan Ridwan Kamil.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Alasan Inara Pertahankan Insanul Fahmi

Sebab menurutnya, suami sirinya itu telah menunjukkan iktikad baik dengan menemui keluarganya dan memberikan klarifikasi.

Baca Juga:

"Karena saudara Insan sudah menunjukkan iktikad baik untuk menemui keluarga saya dan mau mengklarifikasi semuanya," ujar Inara Rusli di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (29/12).

Baca selengkapnya: Ini Alasan Inara Rusli Pilih Pertahankan Rumah Tangga dengan Insanul Fahmi, Oh Ternyata

Rangkuman 3 berita artis terheboh, alasan Inara Rusli pertahankan insanul Fahmi, vokalis Burgerkill keluar dari band, Safa Marwah tegaskan tidak terima motor

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI