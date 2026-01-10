menu
JPNN.com » Entertainment » Gosip » 3 Berita Artis Terheboh: Inara Rusli Siap Jadi Istri Kedua, Padjie Dilaporkan ke Polda Metro Jaya

3 Berita Artis Terheboh: Inara Rusli Siap Jadi Istri Kedua, Padjie Dilaporkan ke Polda Metro Jaya

3 Berita Artis Terheboh: Inara Rusli Siap Jadi Istri Kedua, Padjie Dilaporkan ke Polda Metro Jaya
Inara Rusli. Foto: Instagram/mommy_starla

jpnn.com, JAKARTA - Komika Pandji Pragiwaksono dilaporkan Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah ke Polda Metro Jaya.

Pelaporan Pandji ke Polda Metro Jaya, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (9/1).

Sementara itu, Inara Rusli memicu kehebohan setelah mengaku siap menjadi istri kedua Insanul Fahmi.

Baca Juga:

Kemudian, Ridwan Kamil kini resmi bercerai dengan Atalia Praratya, setelah menjalani rumah tangga selama 29 tahun.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Pandji Dilaporkan ke Polda Metro Jaya

Pandji Pragiwaksono dipolisikan terkait dugaan pencemaran nama baik organisasi Islam.

Baca Juga:

"Kami menganggap bahwa yang saya laporkan ini oknum terlapor berinisial P ini dianggap menebarkan isu-isu yang kurang positif gitu, telah merendahkan, memfitnah khususnya organisasi keislaman yang terbesar di Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah," kata pelapor Rizki Abdul Rahman Wahid yang mewakili Angkatan Muda Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, dilansir Antara, Kamis (8/1).

Baca selengkapnya: Pandji Pragiwaksono Dilaporkan ke Polisi, Ini Kasusnya

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Pandjie Pragiwaksono dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Inara Rusli siap jadi istri kedua, Ridwan Kamil ikhlas bercerai?

