menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » 3 Berita Artis Terheboh: Inara Rusli sudah Menikah Siri, Video Syurnya Bikin Heboh

3 Berita Artis Terheboh: Inara Rusli sudah Menikah Siri, Video Syurnya Bikin Heboh

3 Berita Artis Terheboh: Inara Rusli sudah Menikah Siri, Video Syurnya Bikin Heboh
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Inara Rusli. Foto: Instagram/mommy_starla

jpnn.com, JAKARTA - Suami Wardatina Mawa, Insanul Fahmi sudah menikah siri dengan Inara Rusli dan ungkap kebohongan soal statusnya.

Fakta Inara Rusli sudah menikah siri menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (27/11).

Kemudian, Insanul Fahmi, suami kreator konten Wardatina Mawa, memberi penjelasan soal video syurnya dengan Inara Rusli.

Baca Juga:

Sementara itu, aktris Olla Ramlan digosipkan sedang menjalin hubungan asmara dengan aktor muda, Tristan Molina.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Inara Rusli ternyata Sudah Menikah Siri

Dia mengaku telah menikah siri dengan Inara sejak Agustus 2025. Dia menyampaikan pengakuan tersebut dalam podcast YouTube Richard Lee.

Baca Juga:

Dalam pernyataannya, Insan menyebut Inara tidak mengetahui status rumah tangganya dengan Wardatina Mawa.

Baca selengkapnya: Inara Rusli Ternyata Sudah Menikah Siri dengan Suami Wardatina Mawa

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Inara Rusli sudah menikah siri, penjelasan suami Wardatina Mawa soal video syurnya, curhat Olla Ramlan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI