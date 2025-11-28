3 Berita Artis Terheboh: Inara Rusli sudah Menikah Siri, Video Syurnya Bikin Heboh
jpnn.com, JAKARTA - Suami Wardatina Mawa, Insanul Fahmi sudah menikah siri dengan Inara Rusli dan ungkap kebohongan soal statusnya.
Fakta Inara Rusli sudah menikah siri menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (27/11).
Kemudian, Insanul Fahmi, suami kreator konten Wardatina Mawa, memberi penjelasan soal video syurnya dengan Inara Rusli.
Sementara itu, aktris Olla Ramlan digosipkan sedang menjalin hubungan asmara dengan aktor muda, Tristan Molina.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Inara Rusli ternyata Sudah Menikah Siri
Dia mengaku telah menikah siri dengan Inara sejak Agustus 2025. Dia menyampaikan pengakuan tersebut dalam podcast YouTube Richard Lee.
Dalam pernyataannya, Insan menyebut Inara tidak mengetahui status rumah tangganya dengan Wardatina Mawa.
Baca selengkapnya: Inara Rusli Ternyata Sudah Menikah Siri dengan Suami Wardatina Mawa
