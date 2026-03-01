menu
JPNN.com » Entertainment » Gosip » 3 Berita Artis Terheboh: Inara Ternyata Kenal Istri Virgoun, Lesti Melahirkan Anak Ketiga

3 Berita Artis Terheboh: Inara Ternyata Kenal Istri Virgoun, Lesti Melahirkan Anak Ketiga

3 Berita Artis Terheboh: Inara Ternyata Kenal Istri Virgoun, Lesti Melahirkan Anak Ketiga
Inara Rusli. Foto: Instagram/mommy_starla

jpnn.com, JAKARTA - Kakak Virgoun, Febby Carol mengatakan, sang adik sudah mengenal Lindi Fitriyana cukup lama.

Perkenalan Vorgoun dan Lindi sejak lama, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (28/2).

Sementara itu, pasangan selebritas Rizky Billar dan Lesti Kejora akhirnya dikaruniai anak ketiga.

Kemudian, siapa sangka Inara Rusli ternyata telah mengenal sosok istri Virgoun, Lindi Fitriyana.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Virgoun dan Lindi Sudah Kenal Lama

Kakak Virgoun, Febby Carol mengatakan, sang adik sudah mengenal Lindi Fitriyana cukup lama.

Dia menyebut bahwa pelantun Surat Cinta Untuk Starla itu dan istrinya merupakan teman lama.

Baca selengkapnya: Virgoun dan Lindi Fitriyana Ternyata Sudah Kenal Lama

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Virgoun dan Lindi Fitriyana sudah lama kenal, Lesti Kejora melahirkan anak ketiga, Inara Rusli juga kenal lama istri

