3 Berita Artis Terheboh: Inara Ternyata Kenal Istri Virgoun, Lesti Melahirkan Anak Ketiga
jpnn.com, JAKARTA - Kakak Virgoun, Febby Carol mengatakan, sang adik sudah mengenal Lindi Fitriyana cukup lama.
Perkenalan Vorgoun dan Lindi sejak lama, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (28/2).
Sementara itu, pasangan selebritas Rizky Billar dan Lesti Kejora akhirnya dikaruniai anak ketiga.
Kemudian, siapa sangka Inara Rusli ternyata telah mengenal sosok istri Virgoun, Lindi Fitriyana.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Virgoun dan Lindi Sudah Kenal Lama
Kakak Virgoun, Febby Carol mengatakan, sang adik sudah mengenal Lindi Fitriyana cukup lama.
Dia menyebut bahwa pelantun Surat Cinta Untuk Starla itu dan istrinya merupakan teman lama.
Baca selengkapnya: Virgoun dan Lindi Fitriyana Ternyata Sudah Kenal Lama
Rangkuman 3 berita artis terheboh, Virgoun dan Lindi Fitriyana sudah lama kenal, Lesti Kejora melahirkan anak ketiga, Inara Rusli juga kenal lama istri
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Lesti Kejora Pilih Istirahat dari Panggung Hiburan seusai Melahirkan
- Insanul Fahmi Buka Suara Soal Kabar Menalak Inara Rusli, Begini Katanya
- Alhamdulillah, Rizky Billar dan Lesti Kejora Dikaruniai Anak Ketiga
- 3 Berita Artis Terheboh: Konon Lindi Hamil sebelum Dinikahi Virgoun, Inara Rusli Beri Respons
- Febby Carol Sebut Inara Rusli Kenal Sosok Istri Virgoun
- Virgoun dan Lindi Fitriyana Ternyata Sudah Kenal Lama