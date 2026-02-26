3 Berita Artis Terheboh: Insanul Ingin Pertahankan Rumah Tangganya, Virgoun Buka Suara
jpnn.com, JAKARTA - Pengusaha Insanul Fahmi mengaku masih ingin berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya bersama sang istri sah.
Upaya Insanul mempertahankan rumah tangganya, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (25/2).
Sementara itu, penyanyi Virgoun dikabarkan akan menikah dengan selebritas bernama Lindi Fitriyana pada pekan ini.
Mantan suami Inara Rusli, itu pun memberi tanggapan setelah undangan pernikahannya dengan Lindi Fitriyana tersebar di media sosial.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Insanul Masih Ingin Mempertahankan Rumah Tangganya
Sikap berbeda justru ditunjukkan oleh Insanul Fahmi, setelah mendengar kabar akan digugat cerai Wardatina mawa.
Dia mengaku masih ingin berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya bersama sang istri sah.
Baca selengkapnya: Wardatina Mawa Rencana Urus Cerai, Insanul Fahmi Justru Ingin Lakukan Ini
Rangkuman 3 berita artis terheboh, Insanul Fahmi ingin pertahankan rumah tangganya, Kepala KUA beri penjelasan, Virgoun buka suara soal pernikahannya
