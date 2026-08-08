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3 Berita Artis Terheboh: Irish Bella Umumkan Kehamilan, Kuasa Hukum Sarwendah Beri pesan

3 Berita Artis Terheboh: Irish Bella Umumkan Kehamilan, Kuasa Hukum Sarwendah Beri pesan
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Irish Bella bersama suaminya, Haldy Sabri. Foto: Instagram/_irishbella_

jpnn.com, JAKARTA - Perseteruan antara Ruben Onsu dan mantan istrinya, Sarwendah terkait hak asuh anak belum menemui titik terang.

Titik terang hak asuh anak Sarwendah dan Ruben, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (7/8).

Sementara itu, penyanyi sekaligus penulis lagu, Nadin Amizah merilis single baru yang berjudul Moonlight.

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Kemudian, Irish Bella membagikan kabar sedang mengandung buah hati pertamanya dari pernikahan dengan Haldy Sabri.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Pesan Kuasa Hukum Sarwendah

Kuasa hukum Sarwendah, Chris Sam Siwu menyampaikan pesan penting untuk pihak Ruben Onsu agar berhenti membeberkan bukti perkara kepada publik.

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Sebab, hal itu dapat menggiring opini di tengah proses hukum yang masih bergulir.

Baca selengkapnya: Kuasa Hukum Sarwendah Beri Pesan Penting untuk Pihak Ruben Onsu

Rangkuman 3 berita artis terheboh, pesan kuasa hukum Sarwendah, Moonlight awali langkah Nadin Amizah, Irish Bella umumkan kabar kehamilan.

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