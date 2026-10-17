3 Berita Artis Terheboh: Is Pusakata Soroti Kelangkaan BBM, Sarwendah Tantang Uji Forensik
jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Sarwendah persilakan pihak yang meragukan video Ruben Onsu untuk melapor ke polisi dan menguji forensik.
Keraguan video Ruben, yang diunggah Sarwendah, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (16/10).
Kemudian, musisi Mohammad Istiqamah Djamad atau yang akrab disapa Is Pusakata menyoroti kondisi antrean bahan bakar minyak (BBM) di Bali.
Sementara itu, aktor Yadi Timo dikabarkan meninggal dunia pada Jumat (16/10). Kabar itu dibagikan oleh penulis skenario, Joko Nugroho.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkumnan beritanya berikut:
1. Sarwendah Tantang Uji Forensik
Dia meminta rekaman tersebut diperiksa melalui uji forensik jika memang dianggap tidak autentik.
Pernyataan itu disampaikan Sarwendah di tengah polemik mengenai video yang sebelumnya diunggah melalui akun Instagram miliknya.
Baca selengkapnya: Tanggapi Isu Video Ruben Onsu Palsu, Sarwendah Singgung Uji Forensik
Rangkuman 3 berita artis terheboh, Sarwendah tantang uji forensik, Is Pusakata soroti kelangkaan BBM di Bali, Yadi Timo meninggal
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