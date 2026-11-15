jpnn.com, JAKARTA - Pergelaran JBL Sound Fest 2026 digelar di Taman Kota Peruri, Blok M, Jakarta Selatan, dan berlangsung meriah.

Kemeriahan JBL Sound Fest 2026, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (14/11).

Sementara itu, kreator konten asal Amerika Serikat, IShowSpeed kembali jadi perbincangan netizen di media sosial.

Kemudian, J-Rocks akan memeriahkan Hajatan Weeaboo 2026 di Jakarta International Velodrome, Jakarta pada 28 November.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Kemeriahan JBL Sound Fest 2026

JBL Sound Fest 2026 dimulai sejak pagi hari dengan sesi kebugaran di dua area berbeda, yaitu Main Stage dan JBL Sound Studio.

Pada sesi pagi di Main Stage, pengunjung dapat mengikuti Mat Pilates Session bersama Nadya Rudianto pada pukul 06.00 WIB, dilanjutkan dengan Yoga Session bersama Pishiyoga pukul 07.00 WIB, serta ditutup dengan Zumba Session bersama Zin FTL pada pukul 08.00 WIB.

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