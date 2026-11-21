3 Berita Artis Terheboh: Isi DM Vicky untuk Tengku Dewi Terkuak, Min Hye Yeon Bawa Kabar Bahagia
jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Tengku Dewi memberi tanggapan soal kabar dirinya tengah dekat dengan Vicky Prasetyo.
Isi pesan Vicky untuk Tengku Dewi, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (20/11).
Sementara itu, pasangan selebritas Joo Jin Mo dan Min Hye Yeon tengah berbahagia menanti kelahiran anak pertama.
Kemudian, Pierce Brosnan menyambut Robert Pattinson sebagai James Bond terbaru dan yakin dia akan tampil luar biasa.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Isi DM Vicky untuk Tengku Dewi
Dia mengatakan hubungannya dengan mantan suami Angel Lelga itu hanya sebatas teman.
"Aku temenan sama dia," kata Tengku Dewi saat jadi bintang tamu No Secret di Trans TV baru-baru ini.
Baca selengkapnya: Tengku Dewi Ungkap Isi DM dari Vicky Prasetyo
Rangkuman 3 berita artis terheboh, isi DM Vicky Prasetyo untuk Tengku Dewi diungkap, Min Hye Yeon tengah hamil, pesan Pierce Brosnan untuk Robert
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