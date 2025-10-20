menu
3 Berita Artis Terheboh: Istri Andre Taulany Bicara Pengkhianatan, Hotman Buka Suara

Andre Taulany bersama istrinya Erin Taulany. Foto Instagram

jpnn.com, JAKARTA - Pengacara kondang Hotman Paris menegaskan belum terlibat dalam kasus Ammar Zoni meski sempat unggah surat permintaan.

Pernyataan Hotman soal kasus Ammar Zoni, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (20/10).

Kemudian, Hotman Paris mengungkap alasan belum menangani kasus Ammar Zoni, yang kini ditahan di Lapas Nusakambangan.

Baca Juga:

Sementara itu, istri Andre Taulany, Rien Wartia Trigina alias Erin akhirnya buka suara soal prahara rumah tangganya.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Hotman Buka Suara

Dia menegaskan belum terlibat lebih jauh karena belum memahami duduk perkara kasus tersebut.

Baca Juga:

“Itu (Ammar) kirim surat ke Pak Ustaz, menceritakan kronologisnya,” ujar Hotman, dikutip dari video yang beredar di media sosial, Minggu (18/10),

Baca selengkapnya: Diminta Bantu Ammar Zoni, Hotman Paris Bilang Begini

