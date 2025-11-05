3 Berita Artis Terheboh: Istri Onadio Sampaikan Pesan Haru, Pandji Minta Maaf
jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah momen tidak terlupakan tercipta dalam konser BLACKPINK di Jakarta akhir pekan lalu.
Momen konser Blackpink di Jakarta, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (14/11.
Sementara itu, istri Onadio Leonardo, Beby Prisillia kembali menuliskan kata-kata manis untuk sang suami.
Kemudian, komika Pandji Pragiwaksono menyampaikan permintaan maafnya secara terbuka kepada masyarakat Toraja.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Momen Spesial Konser Blackpink
Selain aksi panggung yang energik, konser grup beranggotakan Jisoo, Jennie, Rose, dan Lisa itu juga menampilkan lagu-lagu hit yang bikin ribuan penonton sing along.
Ada beberapa momen spesial yang membuat konser BLACKPINK makin tidak terlupakan, apa saja?
Baca selengkapnya: 5 Momen Tidak Terlupakan dalam Konser BLACKPINK di Jakarta
Rangkuman 3 berita artis terheboh, momen spesial konser Blackpink, istri Onadio Leonardo sampaikan pesan menyentuh, Pandji Pragiwaksono minta maaf.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Onadio Leonardo Direhabilitasi 3 Bulan, Polisi Beri Penjelasan
- Onadio Leonardo Jalani Rehabilitasi Narkoba Selama 3 Bulan di Tempat Ini
- Pandji Pragiwaksono Minta Maaf Kepada Masyarakat Toraja Gegara Ini
- Ini Alasan Onadio Leonardo Pakai Narkoba, Jangan Ditiru
- 5 Momen Tidak Terlupakan dalam Konser BLACKPINK di Jakarta
- Istri Onadio Leonardo: Kamu Bukan Penjahat, Cuma Lalai, dan Bodoh