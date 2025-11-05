menu
JPNN.com » Entertainment » Gosip » 3 Berita Artis Terheboh: Istri Onadio Sampaikan Pesan Haru, Pandji Minta Maaf

3 Berita Artis Terheboh: Istri Onadio Sampaikan Pesan Haru, Pandji Minta Maaf

3 Berita Artis Terheboh: Istri Onadio Sampaikan Pesan Haru, Pandji Minta Maaf
Onadio Leonardo dan Beby Prisillia. Foto: Instagram/onadioleonaro_official

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah momen tidak terlupakan tercipta dalam konser BLACKPINK di Jakarta akhir pekan lalu.

Momen konser Blackpink di Jakarta, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (14/11.

Sementara itu, istri Onadio Leonardo, Beby Prisillia kembali menuliskan kata-kata manis untuk sang suami.

Baca Juga:

Kemudian, komika Pandji Pragiwaksono menyampaikan permintaan maafnya secara terbuka kepada masyarakat Toraja.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Momen Spesial Konser Blackpink

Selain aksi panggung yang energik, konser grup beranggotakan Jisoo, Jennie, Rose, dan Lisa itu juga menampilkan lagu-lagu hit yang bikin ribuan penonton sing along.

Ada beberapa momen spesial yang membuat konser BLACKPINK makin tidak terlupakan, apa saja?

Baca selengkapnya: 5 Momen Tidak Terlupakan dalam Konser BLACKPINK di Jakarta

Rangkuman 3 berita artis terheboh, momen spesial konser Blackpink, istri Onadio Leonardo sampaikan pesan menyentuh, Pandji Pragiwaksono minta maaf.

