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3 Berita Artis Terheboh: Ivan Gunawan Berbagi Kiat, Erin Buka Suara soal Istri Andre

3 Berita Artis Terheboh: Ivan Gunawan Berbagi Kiat, Erin Buka Suara soal Istri Andre
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Mantan istri Andre Taulany, Erin Taulany. ANTARA/HO-Instagram/ @erintaulany/Luthfia Miranda Putri

jpnn.com, JAKARTA - Erin membantah menulis komentar miring soal Amanda Rigby, yang menikah dengan Andre Taulany.

Pernyataan Erin, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (22/9).

Kemudian, Prilly Latuconsina menceritakan pengalaman menjalani sejumlah adegan action dalam film Memburu Pemangsa.

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Sementara itu, Ivan Gunawan kini masih memiliki target 15kg lagi untuk menurunkan berat badan, ke BB ideal.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Erin Buka Suara soal Komentar Miring

Bantahan tersebut disampaikan Erin melalui akun Threads miliknya. Ia meminta warganet tidak mempercayai komentar yang beredar dan menyebut dirinya tidak pernah menulis pernyataan tersebut.

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"Aduh, sumpah demi Allah, itu bukan saya yang komentar. Ada yang bajak akun saya. Jangan begitu dong," tulis Erin sambil menyertakan emoji menangis.

Baca selengkapnya: Erin Buka Suara soal Komentar Miring tentang Amanda Rigby, Begini Katanya

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Erin buka suara soal komentar miring, perjuangan Prilly Latuconsina memburu mangsa, Ivan Gunawan berbagi kiat.

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