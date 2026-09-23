3 Berita Artis Terheboh: Ivan Gunawan Berbagi Kiat, Erin Buka Suara soal Istri Andre
jpnn.com, JAKARTA - Erin membantah menulis komentar miring soal Amanda Rigby, yang menikah dengan Andre Taulany.
Pernyataan Erin, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (22/9).
Kemudian, Prilly Latuconsina menceritakan pengalaman menjalani sejumlah adegan action dalam film Memburu Pemangsa.
Sementara itu, Ivan Gunawan kini masih memiliki target 15kg lagi untuk menurunkan berat badan, ke BB ideal.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Erin Buka Suara soal Komentar Miring
Bantahan tersebut disampaikan Erin melalui akun Threads miliknya. Ia meminta warganet tidak mempercayai komentar yang beredar dan menyebut dirinya tidak pernah menulis pernyataan tersebut.
"Aduh, sumpah demi Allah, itu bukan saya yang komentar. Ada yang bajak akun saya. Jangan begitu dong," tulis Erin sambil menyertakan emoji menangis.
Baca selengkapnya: Erin Buka Suara soal Komentar Miring tentang Amanda Rigby, Begini Katanya
Rangkuman 3 berita artis terheboh, Erin buka suara soal komentar miring, perjuangan Prilly Latuconsina memburu mangsa, Ivan Gunawan berbagi kiat.
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