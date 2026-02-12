menu
3 Berita Artis Terheboh: Iwa K Bicara soal Denada, Influncer Diduga Memproduksi Narkoba

Iwa K di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Foto: Dedi Yondra/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Raper sekaligus aktor Iwa K ikut terseret dalam isu yang mengaitkannya sebagai ayah biologis dari anak Denada.

Pernyataan Iwa K soal anak Denada, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (12/2).

Sementara itu, seorang influencer atau kreator konten berinisial AW (45) ditangkap polisi terkait kasus narkoba.

Kemudian, Luna Maya berharap film Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa bisa mendapat sambutan yang tinggi dari penonton Indonesia.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Iwa K Bicara soal Anak Denada

Iwa K digosipkan sebagai ayah biologis dari Ressa Rizky Rossano yang merupakan anak Denada.

Terkait gosip yang beredar tersebut, Rapper 55 tahun itu lantas buka suara.

Diisukan Jadi Ayah Biologis Anak Denada, Iwa K Akhirnya Buka Suara

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Iwa K bicara soal anak Denada, influencer diduga produksi narkoba, film Suzzanna spesial bagi Luna Maya.

