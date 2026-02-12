3 Berita Artis Terheboh: Iwa K Bicara soal Denada, Influncer Diduga Memproduksi Narkoba
jpnn.com, JAKARTA - Raper sekaligus aktor Iwa K ikut terseret dalam isu yang mengaitkannya sebagai ayah biologis dari anak Denada.
Pernyataan Iwa K soal anak Denada, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (12/2).
Sementara itu, seorang influencer atau kreator konten berinisial AW (45) ditangkap polisi terkait kasus narkoba.
Kemudian, Luna Maya berharap film Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa bisa mendapat sambutan yang tinggi dari penonton Indonesia.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Iwa K Bicara soal Anak Denada
Iwa K digosipkan sebagai ayah biologis dari Ressa Rizky Rossano yang merupakan anak Denada.
Terkait gosip yang beredar tersebut, Rapper 55 tahun itu lantas buka suara.
Rangkuman 3 berita artis terheboh, Iwa K bicara soal anak Denada, influencer diduga produksi narkoba, film Suzzanna spesial bagi Luna Maya.
