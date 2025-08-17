menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Musik » 3 Berita Artis Terheboh: Jason Ranti dan Dongker Berkolaborasi, WAMI Bahas soal Royalti

3 Berita Artis Terheboh: Jason Ranti dan Dongker Berkolaborasi, WAMI Bahas soal Royalti

3 Berita Artis Terheboh: Jason Ranti dan Dongker Berkolaborasi, WAMI Bahas soal Royalti
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Jason Ranti di Warung Apresiasi, Blok M, Jakarta Selatan pada Sabtu (9/3). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wahana Musik Indonesia (WAMI) akhirnya memberi pernyataan di tengah ramai desakan audit dari sejumlah pihak terkait polemik royalti.

Pernyataan WAMI soal royalti menjadi salah satu berita terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (16/8).

Sementara itu, Timothy Ronald dan Agatha Chelsea membangun sekolah di daerah-daerah terpencil dengan target 1.000 sekolah.

Baca Juga:

Kemudian, solois Jason Ranti dan band punk, Dongker akhirnya merilis sebuah album kolaborasi berjudul 'Jason Ranti: I Don’t Knon and I Dongker.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Pernyataan WAMI soal Royalti

WAMI menyatakan bahwa audit keuangan dan administrasi secara rutin sudah dilakukan sebagai bagian dari tata kelola manajemen collecting royalti yang tertib, teratur, dan transparan.

Baca Juga:

Setiap tahun, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang mengelola royalti pencipta lagu itu diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) independen yang terdaftar dan berizin.

Baca selengkapnya: Pernyataan WAMI Setelah Ramai Desakan Audit Terkait Polemik Royalti

Rangkuman 3 berita artis terheboh, pernyataan WAMI soal royalti, Timothy Ronald & Agatha Chelsea bangun sekolah, 3. Kolaborasi Jason Ranti dan Dongker.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI