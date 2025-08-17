3 Berita Artis Terheboh: Jason Ranti dan Dongker Berkolaborasi, WAMI Bahas soal Royalti

jpnn.com, JAKARTA - Wahana Musik Indonesia (WAMI) akhirnya memberi pernyataan di tengah ramai desakan audit dari sejumlah pihak terkait polemik royalti.

Pernyataan WAMI soal royalti menjadi salah satu berita terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (16/8).

Sementara itu, Timothy Ronald dan Agatha Chelsea membangun sekolah di daerah-daerah terpencil dengan target 1.000 sekolah.

Kemudian, solois Jason Ranti dan band punk, Dongker akhirnya merilis sebuah album kolaborasi berjudul 'Jason Ranti: I Don’t Knon and I Dongker.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Pernyataan WAMI soal Royalti

WAMI menyatakan bahwa audit keuangan dan administrasi secara rutin sudah dilakukan sebagai bagian dari tata kelola manajemen collecting royalti yang tertib, teratur, dan transparan.

Setiap tahun, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang mengelola royalti pencipta lagu itu diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) independen yang terdaftar dan berizin.

