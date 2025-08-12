3 Berita Artis Terheboh: Jefri Nichol Kalah Lawan El Rumi, Pernyataan RK dan Lisa Bikin Heboh

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan Lisa Mariana sudah menjalani tes DNA di Bareskrim Polri, Jakarta pada Kamis (7/8) lalu.

Pernyataan Ridwan dan Lisa, setelah tes DNA menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (11/8).

Kemudian, Jefri Nichol menerima kekalahan dari El Rumi dalam pertandingan tinju Superstar Knockout Vol.3 di JCC, Jakarta.

Sementara itu, Doktif memberikan tanggapan atas pencabutan izin edar empat produk skincare miliknya oleh BPOM.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Pernyataan RK dan Lisa Bikin heboh

Meski tidak bertemu, keduanya memberi pernyataan setelah menjalani pengambilan sampel DNA tersebut.

Ridwan Kamil mengatakan fakta bahwa, tes DNA tersebut dilakukan atas inisiatif dari pihaknya.

