JPNN.com » Entertainment » Gosip » 3 Berita Artis Terheboh: Jefri Nichol Kalah Lawan El Rumi, Pernyataan RK dan Lisa Bikin Heboh

3 Berita Artis Terheboh: Jefri Nichol Kalah Lawan El Rumi, Pernyataan RK dan Lisa Bikin Heboh

3 Berita Artis Terheboh: Jefri Nichol Kalah Lawan El Rumi, Pernyataan RK dan Lisa Bikin Heboh
Ridwan Kamil seusai menjalani pengambilan sampel DNA di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta pada Kamis (7/8). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan Lisa Mariana sudah menjalani tes DNA di Bareskrim Polri, Jakarta pada Kamis (7/8) lalu.

Pernyataan Ridwan dan Lisa, setelah tes DNA menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (11/8).

Kemudian, Jefri Nichol menerima kekalahan dari El Rumi dalam pertandingan tinju Superstar Knockout Vol.3 di JCC, Jakarta.

Baca Juga:

Sementara itu, Doktif memberikan tanggapan atas pencabutan izin edar empat produk skincare miliknya oleh BPOM.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Pernyataan RK dan Lisa Bikin heboh

Meski tidak bertemu, keduanya memberi pernyataan setelah menjalani pengambilan sampel DNA tersebut.

Baca Juga:

Ridwan Kamil mengatakan fakta bahwa, tes DNA tersebut dilakukan atas inisiatif dari pihaknya.

Baca selengkapnya: Pernyataan Ridwan Kamil dan Lisa Mariana Setelah Jalani Tes DNA

Rangkuman 3 berita artis terheboh, pernyataan Ridwan Kamil dan Lisa Mariana, penyebab Jefri Nichol kalah melawan El Rumi, respons Doktif.

