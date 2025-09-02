menu
3 Berita Artis Terheboh: Jerome Bagikan Tuntutan Rakyat, Panji: Terima Kemarahan Kami

3 Berita Artis Terheboh: Jerome Bagikan Tuntutan Rakyat, Panji: Terima Kemarahan Kami

3 Berita Artis Terheboh: Jerome Bagikan Tuntutan Rakyat, Panji: Terima Kemarahan Kami
Kreator konten Jerome Polin. Foto: instagram.com/jeromepolin

jpnn.com, JAKARTA - Kreator konten sekaligus pegiat bidang pendidikan, Jerome Polin membagikan 17+8 Tuntutan Rakyat yang diinisiasi olehnya dan sejumlah figur publik.

Tuntutan Jerome Polin, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (1/9).

Sementara itu, baru tinggal tiga tahun, begini sosok komedian sekaligus anggota DPR RI Eko Patrio di lingkungan kompleks.

Kemudian, anarki terjadi berulang kali setiap ada aksi terjadi, Pandji Pragiwaksono meminta pemerintah menerima kemarahan kolektif masyarakat.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Jerome Bagikan 17+8 Tuntutan Rakyat

Tuntutan tersebut disusun berdasar rangkuman atas berbagai desakan yang beredar di media sosial dalam beberapa hari terakhir.

Selain itu, berdasar pada desakan 211 organisasi masyarakat sipil yang dipublikasi melalui website YLBHI dan Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).

Baca selengkapnya: Isi Tuntutan 17+8 yang Disusun Jerome Polin dan Sederet Figur Publik

