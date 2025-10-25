menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » 3 Berita Artis Terheboh: Jonathan Frizzy Divonis 8 Bulan Penjara, Sidang Cerai Raisa Segera Digelar

3 Berita Artis Terheboh: Jonathan Frizzy Divonis 8 Bulan Penjara, Sidang Cerai Raisa Segera Digelar

3 Berita Artis Terheboh: Jonathan Frizzy Divonis 8 Bulan Penjara, Sidang Cerai Raisa Segera Digelar
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Raisa. Foto: Dok. JUNI Records

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Jonathan Frizzy harus menjalani masa hukuman terkait kasus vape yang berisi obat keras atau zat etomidate.

Hukuman Jonathan Frizzy, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (24/10).

Sementara itu, sidang perdana perceraian Raisa dan Hamish Daud dijadwalkan berlangsung pada 3 November 2025.

Baca Juga:

Kemudian, Ammar Zoni menjalani sidang perdana kasus dugaan peredaran narkoba di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Vonis Jonathan Frizzy

Dia divonis 8 bulan penjara oleh majelis hakim dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Rabu (22/10).

Baca Juga:

Dalam sidang putusan, Jonathan Frizzy dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas keterlibatannya dalam tindak pidana peredaran sediaan farmasi ilegal.

Baca selengkapnya: Divonis 8 Bulan Penjara, Jonathan Frizzy: Semoga Cepat Selesai

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Joathan Frizzy divonis 8 bulan penjara, jadwal sidang cerai Raisa, peran Ammar Zoni di kasus peredaran narkoba

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI