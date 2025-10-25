3 Berita Artis Terheboh: Jonathan Frizzy Divonis 8 Bulan Penjara, Sidang Cerai Raisa Segera Digelar

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Jonathan Frizzy harus menjalani masa hukuman terkait kasus vape yang berisi obat keras atau zat etomidate.

Hukuman Jonathan Frizzy, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (24/10).

Sementara itu, sidang perdana perceraian Raisa dan Hamish Daud dijadwalkan berlangsung pada 3 November 2025.

Baca Juga: Jonathan Frizzy Divonis 8 Bulan Penjara atas Kasus Vape Berisi Obat Keras

Kemudian, Ammar Zoni menjalani sidang perdana kasus dugaan peredaran narkoba di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Vonis Jonathan Frizzy

Dia divonis 8 bulan penjara oleh majelis hakim dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Rabu (22/10).

Dalam sidang putusan, Jonathan Frizzy dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas keterlibatannya dalam tindak pidana peredaran sediaan farmasi ilegal.

Baca selengkapnya: Divonis 8 Bulan Penjara, Jonathan Frizzy: Semoga Cepat Selesai